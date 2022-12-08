Психиатр описал убивающее любовь отношение к сексу

Психиатр Арон Фридберг назвал требование секса убийцей отношений

Требование повышенного к себе внимания и любви способны стать началом конца даже самых крепких отношений, уверен психиатр Арон Фридберг. Он назвал требование секса убийцей отношений в статье Psychology Today.

Фридберг считает, что чрезмерная потребность во внимании может стать убийцей отношений, а любовь вовсе не зависит от наличия секса в жизни. В то же время сочувствие к партнеру, понимание его проблем и поддержка помогают упрочить связь.

Свою теорию он описал на примере одного из пациентов по имени Дэн. На одном из сеансов мужчина сообщил, что находится в депрессии из-за того, что его девушка Джоани перестала обращать на него внимание. Еще больше его беспокоило то, что они перестали заниматься сексом.

По словам психиатра, отношения не меняются за одно мгновение. Проблемы между Дэном и Джоани могли возникнуть из-за завышенных ожиданий мужчины. А отсутствие секса становится явным маркером эмоциональной напряженности. Для Дэна отсутствие интимной близости казалось подтверждением того, что любовь закончилась.

Лучший способ продемонстрировать любовь — проявить интерес и заботу, а не делать акцент на себе Арон Фридберг психиатр

Но во время беседы выяснилось, что девушка готовится к открытию ресторана, буквально ночует с декораторами и планировщиками, а после падает без сил. И на партнера у нее попросту не остается времени и энергии. Тогда психиатр посоветовал мужчине представить себя на месте своей партнерши, с ее проблемами и заботами. Но мужчина настаивал на своем: любовь нуждается в постоянном подтверждении через секс.

«Я предложил, чтобы в следующий раз, когда он позвонит, он сообщил ей, насколько поддерживает ее проект, — рассказал Фридберг. — Суть заключалась в том, чтобы уменьшить давление на нее. Дэн не должен позволять ей думать, что ему не хватает уверенности в отношениях. Он также не должен считать, что он недостоин любви».

Психиатр отметил, что любовь не может быть постоянной, и порой нужно время, чтобы все вернулось в нужное русло. Фридберг порекомендовал своему пациенту выждать, когда его девушка завершит проект, вернется к размеренной жизни. Психиатр был уверен, что как только она восстановит силы, вновь начнет скучать по сексу.

И совет Фридберга помог: после открытия ресторана Джоани стала, как и прежде, уделять достаточное внимание партнеру. А к нему вернулась уверенность в крепости их отношений.

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