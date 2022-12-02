Сексолог перечислил возникающие из-за любовных проблем болезни

Сексолог Толоконин: из-за проблем в семье могут начаться болезни ЖКТ и мочеполовой системы

Болезни мочеполовой системы и ЖКТ могут начаться из-за проблем в семье и любовной жизни, рассказал врач-психотерапевт, сексолог, психиатр Артем Толоконин. Возникающие на фоне стресса заболевания он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

Разлад в отношениях влияет не только на пострадавшую в отношениях сторону, уточнил он. «Если мужчина бросил жену и детей, ушел в другую семью, где у него все в порядке, но мучается из-за того, что не может быть рядом с ребенком, то у него начинаются различные аутоиммунные расстройства, поскольку он направляет внутреннюю агрессию на самого себя», — сказал Толоконин, добавив, что подавленные стресс и тревога могут вызывать гипертонию, мигрень, аллергию.

Частые переживания, предостерег он, сказываются и на работоспособности ЖКТ. «Это может привести к набору лишнего веса, поскольку человек, находящийся в переживаниях за свое будущее, склоне­­н заедать стресс. Но все люди по-разному реагируют на эмоциональные потрясения. Для кого-то характерно снижение веса», — привел пример Толоконин.

Стресс в отношениях также может сказаться на мочеполовой системе, продолжил он. «Если вы будете просто отдавать супружеский долг, при этом испытывать негативные эмоции, у вас могут начаться проблемы с мочеполовой системой», — предостерег Толоконин.

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