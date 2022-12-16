Дед Мороз рассказал о своем любимом лакомстве

Дед Мороз заявил, что больше всего любит сладости, мед и пряники с чаем

Всероссийский Дед Мороз на онлайн пресс-конференции рассказал, какие лакомства ему нравятся больше всего. Об этом сообщает РИА Новости.

Дед Мороз подчеркнул, что очень любит сладкое. В особенности, мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусникой, тимьяном, чабрецом.

«У меня в вотчине есть грядка, где растут мята, другие травы, овощи и много еще чего», — заявил волшебник, отвечая на вопросы журналистов и детей.

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