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06:21, 16 декабря 2022Россия

Дед Мороз рассказал о своем любимом лакомстве

Дед Мороз заявил, что больше всего любит сладости, мед и пряники с чаем

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Всероссийский Дед Мороз на онлайн пресс-конференции рассказал, какие лакомства ему нравятся больше всего. Об этом сообщает РИА Новости.

Дед Мороз подчеркнул, что очень любит сладкое. В особенности, мед и медовые пряники с травяным чаем — с брусникой, тимьяном, чабрецом.

«У меня в вотчине есть грядка, где растут мята, другие травы, овощи и много еще чего», — заявил волшебник, отвечая на вопросы журналистов и детей.

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Юлия Мискевич
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