Россиянам назвали способы ощутить новогоднее настроение

Психолог Яна Семенова для ощущения праздника посоветовала отложить несрочные дела на потом

Если в преддверии новогодних праздников соответствующее настроение никак не приходит, следует отложить несрочные дела на потом и готовиться к торжеству, посоветовала психолог, схема-терапевт и карьерный консультант «Психодемии» Яна Семенова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам способы ощутить новогоднее настроение.

Для многих новогоднее настроение — это ощущения из детства: каникулы, свобода, разноцветные огни, высокая и пахнущая морозом елка, мандарины, снег и, конечно, ожидание чуда. Но, став взрослым, человек большинство вещей делает не потому, что хочет, а потому, что надо, отметила Семенова.

Выражать себя и воспринимать окружающий мир так же искренне, как в детстве, мешают самокритика и поступки, совершаемые из чувства долга. А мысли «со мной что-то не так, все веселятся, а мне грустно», «мне придется весь вечер готовить» не дают покоя Яна Семенова психолог

«Неудивительно, что в колесе предновогодней гонки, подстегиваемые бесконечной рекламой со смеющимися людьми (будто перед длинными праздниками у них нет аврала на работе), многие не чувствуют спонтанности и игривости, которую ощущают дети», — отметила психолог. Но из подобного состояния себя можно вытащить и по-настоящему ощутить атмосферу грядущего праздника, успокоила она.

«Залог успеха — хорошенько порадовать своего внутреннего ребенка. Постарайтесь разгрузить себя перед Новым годом: перенесите часть дел на потом, как говорят, "давай уже после новогодних". Разрешите себе праздновать так, как вы хотите, а не как положено. И не ругайте себя, если новогоднее настроение все-таки не придет, ведь сложно чувствовать по заказу», — посоветовала Семенова.

Ранее фуд-блогер предложила способ сократить время готовки для новогоднего стола. По ее словам, ускорить процесс приготовления блюд в Новый год или Рождество можно, если заранее приготовить картофель к блюдам из птицы.