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07:37, 16 декабря 2022Мир

Восемь полицейских пострадали при взрыве устройства в автомобилиле

NTV: 8 полицейских пострадали при взрыве устройства в автомобиле на юго-востоке Турции

Фото: Goran Tomasevic / Reutersas

По меньшей мере восемь полицейских пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Об этом сообщает телеканал NTV

Взрыв произошел на трассе Диарбакыр — Мардин. Автомобиль, перевозивший сотрудников ОМОНа, двигался по дороге, когда в припаркованном на обочине автомобиля сдетонировало взрывное устройство.

К месту ЧП переброшены дополнительные силы безопасности, пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства и последствия ЧП выясняются. По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, задержаны двое подозреваемых.

Ранее стало известно, что в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями. Находившиеся в машине люди выжили. Автомобиль получил небольшие повреждения. Самодельная бомба была заложена в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль.

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Марина Совина
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