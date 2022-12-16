Восемь полицейских пострадали при взрыве устройства в автомобилиле

NTV: 8 полицейских пострадали при взрыве устройства в автомобиле на юго-востоке Турции

По меньшей мере восемь полицейских пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Об этом сообщает телеканал NTV

Взрыв произошел на трассе Диарбакыр — Мардин. Автомобиль, перевозивший сотрудников ОМОНа, двигался по дороге, когда в припаркованном на обочине автомобиля сдетонировало взрывное устройство.

К месту ЧП переброшены дополнительные силы безопасности, пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства и последствия ЧП выясняются. По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, задержаны двое подозреваемых.

Ранее стало известно, что в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями. Находившиеся в машине люди выжили. Автомобиль получил небольшие повреждения. Самодельная бомба была заложена в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль.