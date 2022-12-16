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13:33, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Эстонию прибыла американская пехота

Силы обороны Эстонии сообщили о прибытии в страну американской пехотной роты

Фото: Fred Greaves / Reuters

В Эстонию прибыла американская пехотная рота. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны республики, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что приехавшие из США пехотинцы будут служить в составе эстонской 2-й пехотной бригады. Там также отметили, что вместе с ротой в Эстонию прибыл командный пункт батальона, что, в свою очередь, позволит «интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение».

«Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные учения, но и повысить боевой потенциал соединения», — заявил командир второй пехотной бригады Сил обороны Эстонии полковник Мати Тикерпуу.

Ранее сообщалось, что Литва подписала крупнейший в истории своих вооруженных сил военный контракт с США о покупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Согласно его условиям, армия республики получит РСЗО и ракеты нескольких типов к ним на сумму 495 миллионов долларов.

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Георгий Нестеров
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