В Эстонию прибыла американская пехота
В Эстонию прибыла американская пехотная рота. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны республики, пишет РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что приехавшие из США пехотинцы будут служить в составе эстонской 2-й пехотной бригады. Там также отметили, что вместе с ротой в Эстонию прибыл командный пункт батальона, что, в свою очередь, позволит «интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение».
«Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные учения, но и повысить боевой потенциал соединения», — заявил командир второй пехотной бригады Сил обороны Эстонии полковник Мати Тикерпуу.
Ранее сообщалось, что Литва подписала крупнейший в истории своих вооруженных сил военный контракт с США о покупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Согласно его условиям, армия республики получит РСЗО и ракеты нескольких типов к ним на сумму 495 миллионов долларов.