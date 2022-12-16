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10:51, 16 декабря 2022Бывший СССР

Литва подписала крупнейший в истории военный контракт с США

LRT: Литва подписала договор о покупке РСЗО HIMARS у США на 495 миллионов долларов

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Власти Литвы подписали крупнейший в истории своих вооруженных сил договор о покупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с Соединенными Штатами. Об этом сообщили в эфире национального радио LRT.

Согласно условиям военного контракта, армия республики получит установки и ракеты нескольких типов к ним на сумму 495 миллионов долларов. Часть из них способна поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Подписи под соглашением поставили министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и глава Пентагона Ллойд Остин.

«Это значительный шаг для укрепления нашей армии. Данное оружие существенно изменяет возможности наших военных», — приводит LRT слова литовского министра.

Поставки реактивных систем, как следует из текста договора, начнутся в балтийскую республику в 2025 году.

О намерении Вильнюса заключить соглашение о покупке HIMARS стало известно 10 октября. Изначально предполагалось, что на эти цели будет потрачено не более 60 миллионов евро.

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Алевтина Запольская
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