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15:34, 16 декабря 2022Силовые структуры

Двух россиян задержали за попытку отобрать оружие у полицейских

В Ростове полицейские задержали двоих россиян, пытавшихся отнять оружие

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ростове задержали двух уроженцев Чечни и Ингушетии за нападение на полицейских. Об этом в пятницу, 16 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash Gor.

По данным издания, около четырех утра экипаж ППС заметил двоих россиян возле заброшенного здания. Правоохранители решили выяснить, что именно в темное время суток в безлюдном месте делают двое мужчин. Однако молодые люди отказались давать силовикам объяснения, а после напали на них. В ходе драки злоумышленники попытались завладеть оружием полицейских. Правоохранители смогли успокоить нападавших только после двух предупредительных выстрелов в воздух.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

29 ноября сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания по делу о разбое.

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Владимир Седов
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