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11:17, 29 ноября 2022Силовые структуры

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания по делу о разбое

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранители узнали, что один из фигурантов дела о разбойном нападении находится на Бульваре Рокоссовского. Мужчину заметили в торговом центре и начали преследование. Когда сотрудники МВД приехали и собирались задержать подозреваемого, тот начал стрелять в полицейских.

Отмечается, что фигурант сделал четыре выстрела из травматического пистолета, но никто не пострадал. Сейчас задержанный находится в отделе полиции.

Ранее стало известно, что пьяный россиянин на электросамокате напал на полицейского и получил срок.

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Екатерина Власова
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