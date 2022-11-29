Силовые структуры
В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания
В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания по делу о разбое
В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским, сообщает РЕН ТВ.
Правоохранители узнали, что один из фигурантов дела о разбойном нападении находится на Бульваре Рокоссовского. Мужчину заметили в торговом центре и начали преследование. Когда сотрудники МВД приехали и собирались задержать подозреваемого, тот начал стрелять в полицейских.
Отмечается, что фигурант сделал четыре выстрела из травматического пистолета, но никто не пострадал. Сейчас задержанный находится в отделе полиции.
Ранее стало известно, что пьяный россиянин на электросамокате напал на полицейского и получил срок.