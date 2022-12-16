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12:50, 16 декабря 2022Мир

Греция назвала условие отправки C-300 на Украину

Глава Минобороны Греции: мы готовы отправить Киеву C-300, если США пришлют нам ПРО Patriot

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Афины готовы направить Украине ракетные комплексы С-300, которые базируются на Крите, если власти США взамен пришлют греческой стороне комплексы ПРО Patriot. Такое условие назвал министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, его слова приводит Pronews.

«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО С-300 можно удалить», — высказался глава Минобороны. Он уточнил, что этот процесс можно применить к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно отправить Киеву.

Согласно заявлениям Панайотопулоса, греческая сторона готова направить Киеву не только С-300, но и комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

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Виктория Кондратьева
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