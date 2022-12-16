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20:23, 16 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин взялся за пистолет из-за прибывших на вызов сожительницы полицейских

В Сургуте задержали мужчину, угрожавшего полицейским травматическим пистолетом

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Сургуте в отношении 45-летнего россиянина завели дело по статье 318 («Покушение на применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 декабря сожительница обвиняемого вызвала полицейских, заявив об угрозах физической расправы со стороны гражданского мужа. Однако когда участковый и оперуполномоченный прибыли на место событий, злоумышленник взялся за пистолет и направил его на сотрудников правопорядка, пообещав, что откроет огонь. Полицейским удалось пресечь его действия и разоружить. Выяснилось, что оружием был травматический пистолет.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

14 октября сообщалось, что в Симферополе дали три года условно мужчине, врезавшемуся в машину полицейских ради брата.

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Владимир Седов
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