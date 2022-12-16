Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:46, 16 декабря 2022Культура

Анджелина Джоли перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев

Анджелина Джоли покинет пост специального посланника верховного комиссара ООН
СюжетУкраинские беженцы

Фото: UNHCR / Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли перестала быть послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, однако осталась гуманитарным активистом. Об этом сообщает Reuters.

Актриса заявила, что хочет продолжить помогать беженцам за пределами организации. «После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями», — сказала она.

Анджелина Джоли стала послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2001 году. В 2022-м она посещала Йемен и Украину, где встречалась с беженцами.

В сентябре актриса поддержала иранских женщин. «Уважение смелым, дерзким и бесстрашным женщинам Ирана. Все, кто десятилетиями выживал и оказывал сопротивление, выходят сегодня на улицы. Женщинам не нужно, чтобы их перевоспитывали, чтобы их моральные принципы и тело контролировали. Им нужна свобода жить и дышать без насилия и угроз», — написала Джоли в соцсетях. Ее заявление появилось на фоне протестов в стране, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку
В США назвали ошибкой обмен Грайнер на Бута
Москвичи потеряли интерес к покупке дорогих апартаментов
Звезда «Уральских пельменей» высказалась об усталости от работы
Женщина с диагнозом как у Селин Дион рассказала о жизни с мучительной болезнью
Румынское посольство во Франции получило конверт с белым порошком
Грайнер поблагодарила российских адвокатов
37-летняя блогерша показала лицо до и после проведения 10 процедур у косметолога
Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Мусатов
Россиянин взялся за пистолет из-за прибывших на вызов сожительницы полицейских
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.