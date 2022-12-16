Анджелина Джоли перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев

Анджелина Джоли покинет пост специального посланника верховного комиссара ООН

Голливудская актриса Анджелина Джоли перестала быть послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, однако осталась гуманитарным активистом. Об этом сообщает Reuters.

Актриса заявила, что хочет продолжить помогать беженцам за пределами организации. «После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями», — сказала она.

Анджелина Джоли стала послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2001 году. В 2022-м она посещала Йемен и Украину, где встречалась с беженцами.

В сентябре актриса поддержала иранских женщин. «Уважение смелым, дерзким и бесстрашным женщинам Ирана. Все, кто десятилетиями выживал и оказывал сопротивление, выходят сегодня на улицы. Женщинам не нужно, чтобы их перевоспитывали, чтобы их моральные принципы и тело контролировали. Им нужна свобода жить и дышать без насилия и угроз», — написала Джоли в соцсетях. Ее заявление появилось на фоне протестов в стране, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини.