Вся Харьковская область осталась без света

Глава Харьковской области Синегубов заявил, что регион полностью лишился энергоснабжения

Вся Харьковская область полностью лишилась энергоснабжения, заявил глава украинской администрации региона Олег Синегубов. Его слова передает ТАСС. Он объяснил, что без света остались около 1,2 миллиона человек.

«Весь Харьков без электроснабжения, Харьковская область обесточена также вся. Более 1600 населенных пунктов без электричества, а это один миллион 279 тысяч абонентов», — сообщил Синегубов.

Ранее энергокомпания «Укрэнерго» ввела чрезвычайную ситуацию на энергетическом рынке Украины вследствие ракетных ударов по объектам инфраструктуры страны. Как заявляется, республика лишилась более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы.