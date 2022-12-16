Названо число погибших детей в ЛНР с начала СВО

В СЦКК ЛНР сообщили о гибели 21 ребенка в регионе с начала СВО

Как минимум 21 ребенок погиб под украинскими обстрелами в Луганской народной республике (ЛНР) с начала российской специальной военной операции (СВО) на территории Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным центра, число раненых под обстрелами детей к 16 декабря выросло до 29.

Также специалисты назвали общее количество погибших и пострадавших мирных жителей в регионе — 152 и 425 соответственно.

Утром 16 декабря стало известно, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS село Лантратовка в ЛНР. Жертвами атаки стали восемь человек, еще 23 пострадали. Под завалами здания, куда попала одна из ракет, все еще могут оставаться люди.