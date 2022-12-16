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08:40, 16 декабря 2022Бывший СССР

Восемь человек погибли из-за удара HIMARS по селу в ЛНР

Экстренные службы ЛНР сообщили о гибели восьми человек после удара HIMARS по Лантратовке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Как минимум восемь человек погибли и еще 23 пострадали после удара из американской системы реактивного залпового огня HIMARS по селу Лантратовка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Как сообщил в своем официальном Telegram-канале бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, обстрел населенного пункта начался в 4:10 по московскому времени. На его территорию упали не менее трех ракет.

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Алевтина Запольская
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