Стремящегося Макса осудили на 11 лет колонии за статус в воровском мире России

На Дальнем Востоке суд приговорил к 11 годам стремящегося Макса за статус в воровском мире

На Дальнем Востоке впервые вынесен приговор за занятие криминальным авторитетом высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Дарья Немцева.

Жителя Хабаровска 1989 года рождения приговорили к 11 годам лишения свободы, причем первые пять лет он проведет в тюрьме. Он признан виновным по статьям 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 171.2 УК РФ («Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой»). Осужден стремящийся Максим Закомолдин, известным в воровском мире как Макс, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Следствие и суд установили, что неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина является лидером уголовно-криминальной среды. Он длительное время на территории Хабаровского края и Еврейского автономного округа занимался отмыванием преступных доходов, разрешал споры между членами преступной среды, пропагандировал обычаи криминальной субкультуры.

В 2020 году Макс стал проводить подпольные азартные игры в Хабаровске. Его задержали сотрудники ФСБ.