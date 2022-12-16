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22:16, 16 декабря 2022Экономика

В новых российских регионах установили прожиточный минимум

Правительство РФ установило порядок расчета прожиточного минимума в российских регионах

Фото: Pixabay

Правительство России установило порядок расчета прожиточного минимума в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда России, передает ТАСС.

По данным ведомства, размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения — 12 222 рубля, пенсионеров — 9643 рубля, детей — 10 877 рублей.

«А для Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля, для трудоспособного населения — 12 692 рубля, пенсионеров — 10 014 рублей, детей — 11 295 рублей», — говорится в заявлении Минтруда.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме на следующий год. Его установили на уровне 14 375 рублей. Показатель увеличится на 3,28 процента, или 456 рублей, по сравнению с величиной, установленной в размере 13 919 рублей с 1 июня 2022 года, сообщалось в заключении бюджетного комитета Совета Федерации.

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Марина Совина
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