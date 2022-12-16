Минобороны сообщило о двух перехваченных реактивных снарядах HIMARS в ЛНР

Минобороны России заявило о двух перехваченных реактивных снарядах HIMARS в ЛНР

В районе города Первомайск Луганской народной республики (ЛНР) российскими войсками были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, также средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что минимум восемь человек погибли и еще 23 пострадали после удара из американской системы реактивного залпового огня HIMARS по селу Лантратовка в ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.