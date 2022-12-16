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11:51, 16 декабря 2022Среда обитания

Россияне назвали источники средств на покупку жилья

«СберСтрахование жизни»: накопления назвали основным источником средств на покупку жилья

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Основным источником средств на покупку жилья большинство россиян назвали собственные накопления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «СберСтрахования жизни».

Опрос проводили среди жителей городов с населением от 500 тысяч человек. Купить недвижимость на собственные накопления планируют 57,8 процента россиян. Оформить ипотеку хотят 25,3 процента респондентов. 15,8 процента решили продать имеющееся жилье и купить новое. Материнский капитал будут использовать 13,6 процента опрошенных.

При этом эксперты выяснили, что копят на новое жилье 6,2 процента опрошенных. Из них 61,6 процента откладывают наличные, а 21,3 процента открыли рублевый депозит. Накопления в валюте собирают 15,5 процента, а доход от ценных бумаг — 11,8 процента.

В июле в Почта Банке выяснили, что доля россиян, которые мечтают приобрести собственный загородный дом, достигла 82 процентов. Что касается источников средств на покупку загородного жилья, то 71 процент респондентов планировали взять кредит.

Нина Ташевская
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