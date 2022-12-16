Нарколог подсказал способ запивать алкоголь в Новый год

Нарколог Холдин: каждую порцию спиртного за новогодним столом нужно запивать стаканом воды

За новогодним столом каждую порцию спиртного нужно запивать водой, посоветовал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Способ запивать алкоголь в Новый год он подсказал в разговоре с News.ru.

«Запивайте каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, это поможет избежать обезвоживания организма и снизить градус напитка. Обязательно закусывайте, а лучше всего за несколько часов до застолья плотно поесть», — рекомендовал нарколог, попросив выбирать для этого приема пищи сложные углеводы: макароны, рис и хлеб из цельнозерновой муки.

Кроме того, Холдин посоветовал россиянам отказаться от употребления за праздничным столом газированных напитков, поскольку углекислый газ способствует ускоренному всасыванию алкоголя в кровь. Также во время застолья не стоит курить, поскольку спиртное с никотином оказывают двойную нагрузку на организм.

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