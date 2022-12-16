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12:33, 16 декабря 2022Забота о себе

Врач одобрила популярное в TikTok средство от похмелья

Нутрициолог О'Нил одобрила совет при похмелье запивать витамины электролитным напитком

Фото: Shutterstock

Совет тиктокерши при похмелье запивать электролитным напитком витамины одобрила врач-нутрициолог Салли О'Нил. Эффективность популярного в TikTok средства от похмелья она оценила в беседе с изданием New York Post.

Врач из США по имени Ари записала для TikTok ставшее вирусным видео, в котором рекомендует бороться с похмельем, принимая витаминный комплекс группы B, магний, фолиевую кислоту и запивая электролитным напитком для спортсменов. По ее словам, эта смесь позволяет избавиться от всех негативных последствий злоупотребления алкоголем.

По словам Салли О'Нил, она не тестировала такой способ самостоятельно, однако находит совет тиктокерши дельным, но обращает внимание на то, что разные производители представляют разных состав перечисленных препаратов. «Все зависит от дозировок и чистоты принимаемых препаратов, в видео об этом уточнений нет. Некоторые препараты окажут слабое воздействие, некоторые по-настоящему заметное», — сказала она.

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Она уточнила, что витамины группы B помогают ускорить метаболизм алкоголя и, как и фолиевая кислота, стимулируют работу мозга и нервной системы. Употребление электролитных напитков, продолжила врач, может снизить негативное влияние алкоголя на пищеварительный тракт. «Но помните, лучшее лекарство от похмелья — это в первую очередь ограничение употребления алкоголя», — заключила она.

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Александра Лисица
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