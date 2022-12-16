Более десяти человек погибло в результате оползня в Малайзии

В результате оползня в Малайзии погибли 12 человек, десятки пропали без вести

В малайзийском штате Селангор, на окраине столицы Куала-Лумпур сошел оползень, более десяти человек погибли. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на официальные лица.

Стихийное бедствие разрушило склон холма, затронув органическую ферму с кемпингом. Более 90 человек были захвачены оползнем, минимум 12 человек погибли, 22 числятся пропавшими без вести, 56 человек не пострадали, восемь госпитализированы. Почти 400 человек ведут поисково-спасательные работы.

Ранее в Камеруне 14 человек погибли во время похорон из-за оползня. Церемония проходила на футбольном поле в столице страны Яунде. Родственники и друзья умершего собрались у основания 20-метровой земляной насыпи. В этот момент из-за прошедших сильных ливней случился оползень. В результате многие из пришедших на похороны оказались погребены заживо.