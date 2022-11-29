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10:03, 29 ноября 2022Из жизни

Друзья и родственники умершего пришли на похороны и оказались погребены заживо

Sky News: в Камеруне 14 человек погибли на похоронах в результате оползня

Кадр: Sky UK

В Камеруне 14 человек погибли во время похорон. Об этом сообщает Sky News.

Церемония проходила на футбольном поле в столице страны Яунде. Родственники и друзья умершего собрались у основания 20-метровой земляной насыпи. В этот момент из-за прошедших сильных ливней случился оползень. В результате многие из пришедших на похороны оказались погребены заживо.

Спасатели организовали поиски пострадавших. В результате произошедшего по меньшей мере 14 человек погибли. Тела были извлечены из-под завалов и доставлены в морг центральной больницы города.

Ранее сообщалось, что жительница деревни Бутла в индийском штате Джамму и Кашмир ценой своей жизни спасла двоих сыновей от вызванного дождем оползня. Она вытолкала детей из дома, а сама оказалась погребена под завалами.

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Алиса Дмитриева
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