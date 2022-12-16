Названы пять ошибок при ведении рабочей переписки

Эксперт hh.ru Степанова назвала неуместным в деловой коммуникации отвечать завуалировано

Руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры hh.ru Ксения Степанова назвала в беседе с «Лентой.ру» пять ошибок, которые часто допускают в рабочей переписке. В частности, она посоветовала избегать в общении канцеляризмов и разговорных слов.

Степанова отметила, что в деловой коммуникации неуместно отвечать завуалировано и не быть способным аргументировать свою позицию. Также важно доступно доносить до собеседника информацию и не вдаваться в лишние детали, подчеркнула эксперт. «Если вы выражаете свое мнение или позицию, будьте готовы подкрепить ее аргументами», — добавила она.

Специалистка также посоветовала избегать канцеляризмов в деловой переписке. «Канцеляризмы делают текст сложным для понимания, если заменить их на более простые фразы, то облегчится и восприятие информации получателем сообщения», — объяснила Степанова.

По словам эксперта, важно также избегать разговорных слов и сокращений. «Текст должен быть легок для понимания, однако все равно стоит придерживаться делового стиля и не использовать в рабочей переписке разговорные слова», — рекомендовала она. Специалистка также призвала с уважением относиться к личному времени коллег и партнеров и не тревожить собеседника до или после рабочего дня.

Степанова также посоветовала сводить к минимуму использование ярких эмоциональных эпитетов и оборотов в деловом общении. Письмо в почте является рабочим документом, который должен выглядеть официально, отметила она. По ее словам, это касается как похвалы, так и выражения недовольства. «Сухой текст и соблюдение делового стиля поможет более точно и профессионально передать все правки и комментарии», — заключила сотрудница hh.ru.

Ранее специалист по информационной безопасности, заместитель директора департамента специальных проектов hh.ru Ксения Трохимец назвала отказ обновлять антивирус распространенной ошибкой в интернете. По ее словам, устаревшая программа может попросту не распознать новый вирус, и пользователь станет жертвой хакеров.