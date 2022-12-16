Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:15, 19 декабря 2022Интернет и СМИ

Названы пять ошибок при ведении рабочей переписки

Эксперт hh.ru Степанова назвала неуместным в деловой коммуникации отвечать завуалировано

Фото: Christin Hume / Unsplash

Руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры hh.ru Ксения Степанова назвала в беседе с «Лентой.ру» пять ошибок, которые часто допускают в рабочей переписке. В частности, она посоветовала избегать в общении канцеляризмов и разговорных слов.

Степанова отметила, что в деловой коммуникации неуместно отвечать завуалировано и не быть способным аргументировать свою позицию. Также важно доступно доносить до собеседника информацию и не вдаваться в лишние детали, подчеркнула эксперт. «Если вы выражаете свое мнение или позицию, будьте готовы подкрепить ее аргументами», — добавила она.

Специалистка также посоветовала избегать канцеляризмов в деловой переписке. «Канцеляризмы делают текст сложным для понимания, если заменить их на более простые фразы, то облегчится и восприятие информации получателем сообщения», — объяснила Степанова.

Материалы по теме:
Кузницы кадров. Российские вузы готовятся к увеличению потока абитуриентов на IT-специальности
Кузницы кадров.Российские вузы готовятся к увеличению потока абитуриентов на IT-специальности
26 мая 2022
Работа на себя. Как в Москве помогают самозанятым осуществлять мечты
Работа на себя.Как в Москве помогают самозанятым осуществлять мечты
2 ноября 2021

По словам эксперта, важно также избегать разговорных слов и сокращений. «Текст должен быть легок для понимания, однако все равно стоит придерживаться делового стиля и не использовать в рабочей переписке разговорные слова», — рекомендовала она. Специалистка также призвала с уважением относиться к личному времени коллег и партнеров и не тревожить собеседника до или после рабочего дня.

Степанова также посоветовала сводить к минимуму использование ярких эмоциональных эпитетов и оборотов в деловом общении. Письмо в почте является рабочим документом, который должен выглядеть официально, отметила она. По ее словам, это касается как похвалы, так и выражения недовольства. «Сухой текст и соблюдение делового стиля поможет более точно и профессионально передать все правки и комментарии», — заключила сотрудница hh.ru.

Ранее специалист по информационной безопасности, заместитель директора департамента специальных проектов hh.ru Ксения Трохимец назвала отказ обновлять антивирус распространенной ошибкой в интернете. По ее словам, устаревшая программа может попросту не распознать новый вирус, и пользователь станет жертвой хакеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Хорватии назвали приоритетную цель ВС России на Украине
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
Прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих сотрудников МВД
Врач назвал опасные действия родителей при лечении ОРВИ у ребенка
Аксенов оценил заполняемость водохранилищ в Крыму
Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Huawei закроет одно из российских подразделений
Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности в НХЛ
Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток в сети
Стало известно о работающей и сегодня дореволюционной электростанции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.