Посольство России поблагодарило Германию за ухоженные могилы советских солдат
Посольство РФ выразило благодарность властям Германии за ухоженные могилы советских солдат
Посольство России в Берлине выразило благодарность властям Германии за ухоженные захоронения советских солдат. Об этом сообщается на сайте посольства РФ.
«Признательны за надлежащий уход и поддержание в достойном виде советских воинских захоронений», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что 16 декабря 2022 года исполняется 30 лет со дня подписания соглашения между Россией и Германией об уходе за могилами советских солдат.
Ранее мэр эстонского города Тарту Урмас Клаас сообщил о проведении работ по перезахоронению останков советских солдат на братской могиле в парке Раади и переносу надгробного памятника в Тартуский городской музей.