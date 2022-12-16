Посольство России поблагодарило Германию за ухоженные могилы советских солдат

Посольство РФ выразило благодарность властям Германии за ухоженные могилы советских солдат

Посольство России в Берлине выразило благодарность властям Германии за ухоженные захоронения советских солдат. Об этом сообщается на сайте посольства РФ.

«Признательны за надлежащий уход и поддержание в достойном виде советских воинских захоронений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 декабря 2022 года исполняется 30 лет со дня подписания соглашения между Россией и Германией об уходе за могилами советских солдат.

Ранее мэр эстонского города Тарту Урмас Клаас сообщил о проведении работ по перезахоронению останков советских солдат на братской могиле в парке Раади и переносу надгробного памятника в Тартуский городской музей.