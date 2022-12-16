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22:22, 16 декабря 2022Экономика

Евросоюз запретил приобретать новые предприятия в энергетическом секторе России

Евросоюз запретил покупать компании, задействованные в российском энергетическом секторе

Фото: Pixabay

Власти Евросоюза в рамках новых санкций в отношении Москвы запретили европейским компаниям покупать новые предприятия, задействованные в российском энергетическом секторе, а также увеличивать уже имеющиеся доли в подобных компаниях, сообщается в документе опубликованном в журнале ЕС.

«Запрещается приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или органе, зарегистрированном или учрежденном в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и осуществляющем свою деятельность в энергетическом секторе России», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввел санкции против кинорежиссера Никиты Михалкова, телеведущих Бориса Корчевникова, Марины Ким и других медиаперсон. Под санкции также попали певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев и писатель и блогер Дмитрий Пучков.

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Марина Совина
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