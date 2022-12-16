Двое мужчин и собака попали в шторм и 10 дней дрейфовали на яхте без мачты

Tampa Bay: в Атлантическом океане спасли моряков, десять дней дрефовавших в океане

Двое моряков и собака десять дней дрейфовали в Атлантическом океане на яхте с оторванной мачтой, пока их не спас танкер у берегов американского штата Делавэр. Об этом сообщает Tampa Bay.

65-летний Кевин Хайд, Джо Дитомассо и собака попали в беду, когда переправлялись на яхте «Атревида II» из Нью-Джерси во Флориду. Шторм с 12-метровыми волнами настиг их у побережья штата Северная Каролина. Они сбились с курса, потеряли мачту и не могли связаться с сушей. Потерявшую управление яхту уносило все дальше в открытый океан.

У мужчин оставался лишь небольшой запас еды и питьевой воды, но и он вскоре закончился. «У нас два дня не было воды. Я купил консервированные бобы, и лучшее, что в них было — это вода. Они были вымочены в воде, и мы пили ее», — рассказал Дитомассо после спасения.

Когда стало известно об исчезновении яхты, Береговая охрана США начала поисковую операцию в водах от севера Флориды до Нью-Джерси. Первой «Атревиду II» заметила команда танкера Silver Muna в 344 километрах к востоку от Делавэра. Моряков подобрали и доставили в Нью-Йорк.

«Это отличный пример совместных усилий морского сообщества, которые обеспечивают безопасность жизни на море», — заявил представитель береговой охраны Дэниел Шредер.

Ранее сообщалось, что финский моряк, который принимал участие в кругосветных гонках Golden Globe Race 2022, потерпел кораблекрушение и спасся после того, как сутки дрейфовал в открытом океане, цепляясь за спасательный плот. Мужчина заявил, что причины затопления судна выше его понимания, так как в этот момент не наблюдалось неблагоприятных погодных условий.