Участник кругосветных гонок сутки дрейфовал в кишащей акулами воде и спасся

Daily Star: моряк потерпел кораблекрушение и сутки провел в открытом океане

Финский моряк, который принимал участие в кругосветных гонках Golden Globe Race 2022, потерпел кораблекрушение и спасся после того, как сутки дрейфовал в открытом океане, цепляясь за спасательный плот. Об этом сообщает Daily Star.

64-летний моряк Тапио Летинен стартовал вместе с другими участниками гонки 4 сентября. Все шло хорошо до тех пор, пока 18 ноября моряка не разбудил громкий стук. «Все произошло очень быстро. Я спал на своей койке и проснулся около половины девятого утра от громкого стука. Во сне я реагирую на движения яхты, и я на 99 процентов уверен, что мы ни с чем не сталкивались. Звук был на палубе или внутри лодки. Я не ощутил какого-либо толчка», — отметил мужчина. Вскоре после этого вода заполнила его яхту. Мужчина заявил, что причины затопления судна выше его понимания, так как в этот момент не наблюдалось неблагоприятных погодных условий.

За 20 секунд мужчина спрыгнул с койки и встал на пол. Воды в каюте было уже по колено, она быстро прибывала с кормы яхты и затапливала помещение. Летинен воспользовался спасательным плотом и сутки провел на нем в кишащей акулами воде. У мужчины не было еды, воды и медикаментов, он находился в 720 километрах от побережья ЮАР. Моряку удалось подать сигнал бедствия, и его спасли организаторы гонки.

Соперники финна Кристен Неушафер и Абхилаш Томи в этот момент находились в 240 и 273 километрах соответственно. Узнав, что Летинен попал в беду, они сразу изменили курс и направились к нему. «Участники сталкиваются с опасностями во время гонки, и все готовы прийти на помощь друг другу без лишних вопросов», — сказал менеджер Неушафер.

Ранее сообщалось, что в Малайзии 40-летний мужчина, упавший за борт рыболовецкого судна, провел 12 часов в океане, цепляясь за пластиковую бочку, и выжил. Коллеги заметили его исчезновение только около полуночи и сразу же подняли тревогу.

