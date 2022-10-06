Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Рыбак упал за борт судна, провел в океане 12 часов и выжил

Daily Mirror: рыбак упал за борт судна у Малайзии, 12 часов провел в океане и выжил

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

В Малайзии 40-летний мужчина, упавший за борт рыболовецкого судна, провел 12 часов в океане, цепляясь за пластиковую бочку, и выжил. Об этом сообщает Daily Mirror.

Индонезийский рыбак по имени Катур упал в воду около восьми часов вечера в воскресенье, 2 октября, недалеко от берегов малазийского острова Сибу. Коллеги заметили его исчезновение только около полуночи и сразу же подняли тревогу.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Морская полиция и береговая охрана немедленно начали поисковую операцию, к которой были привлечены рыболовецкие суда, находившиеся в районе происшествия. Обнаружить Катура удалось только около 11 часов утра следующего дня. По оценкам спасателей, за это время его отнесло от места падения на 9.3 морские мили (17,2 километра).

Мужчину, который сумел удержаться на плаву благодаря пластиковой бочке, доставили в ближайшую больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что рыбак из бразильского муниципалитета Ояпоки 11 дней дрейфовал в морозильной камере в Атлантическом океане без еды и воды. После того как мужчину спасли у берегов Суринама, он попал в тюрьму за нахождение на территории страны без документов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Опубликован указ Путина об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян
Молодой человек связал и изнасиловал российскую школьницу в отеле
Алексей Учитель решил выйти из Российского оскаровского комитета
Россиянина посадили спустя 16 лет после расправы над тетей и дедушкой
Дерматолог рассказала о негативном влиянии продолжительного стресса на кожу
Баку ответил на обвинения Еревана в обстреле на границе
Экс-солистка «Тату» назвала москвичей избалованными
Девять человек пострадали в автоаварии с маршруткой в Подмосковье
В Подмосковье трехлетний мальчик умер после падения с самоката
Россиянину дали 6,5 года за изнасилование подруги девушки после угроз убийством
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.