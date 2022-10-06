Рыбак упал за борт судна, провел в океане 12 часов и выжил

Daily Mirror: рыбак упал за борт судна у Малайзии, 12 часов провел в океане и выжил

В Малайзии 40-летний мужчина, упавший за борт рыболовецкого судна, провел 12 часов в океане, цепляясь за пластиковую бочку, и выжил. Об этом сообщает Daily Mirror.

Индонезийский рыбак по имени Катур упал в воду около восьми часов вечера в воскресенье, 2 октября, недалеко от берегов малазийского острова Сибу. Коллеги заметили его исчезновение только около полуночи и сразу же подняли тревогу.

Морская полиция и береговая охрана немедленно начали поисковую операцию, к которой были привлечены рыболовецкие суда, находившиеся в районе происшествия. Обнаружить Катура удалось только около 11 часов утра следующего дня. По оценкам спасателей, за это время его отнесло от места падения на 9.3 морские мили (17,2 километра).

Мужчину, который сумел удержаться на плаву благодаря пластиковой бочке, доставили в ближайшую больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что рыбак из бразильского муниципалитета Ояпоки 11 дней дрейфовал в морозильной камере в Атлантическом океане без еды и воды. После того как мужчину спасли у берегов Суринама, он попал в тюрьму за нахождение на территории страны без документов.