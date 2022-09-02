Рыбак провел 11 дней в морозильной камере в океане, выжил и попал в тюрьму

Daily Mail: рыбак 11 дней дрейфовал в открытом море в морозильной камере и попал в тюрьму

Рыбак из бразильского муниципалитета Ояпоки, штат Амапа, 11 дней дрейфовал в морозильной камере в Атлантическом океане без еды и воды, выжил и попал в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летний Ромуальдо Маседо Родригес отправился на остров Илет-ла-Мер на деревянной семиметровой лодке. Он планировал провести несколько дней на рыбалке, но вскоре после отплытия лодка начала набирать воду и пошла ко дну в открытом море.

Чтобы спастись, мужчина залез в морозильную камеру, которую взял с собой. Родригес дрейфовал в открытом море 11 дней. За это время он похудел на пять килограммов. Бразилец страдал от обезвоживания, был дезориентирован и сильно перегрелся на солнце.

В какой-то момент он услышал звук и увидел приближающееся рыболовное судно. Мужчина поднял руки и начал звать на помощь. Когда экипаж поднял Родригеса на борт, он был настолько истощен, что не мог стоять на ногах. Его нашли в 450 километрах от того места, где затонула его лодка. Спасшие бразильца рыбаки, которые, как оказалось, были гражданами Суринама, напоили его и дали немного каши.

Помимо прочего, у пострадавшего начались проблемы со зрением из-за того, что он долгое время находился на ярком солнце. Однако полицейский Луис Карлос Порто сказал, что Родригес несмотря на сильное истощение не терял оптимизма.

Когда судно прибыло в Суринам, Родригесу оказали медицинскую помощь, а затем арестовали за пребывание в стране без документов. Бразилец провел в тюрьме 16 дней, после чего смог вернуться на родину. Этот день мужчина назвал самым важным в своей жизни. «Я заново родился», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что экипаж панамского грузового судна у берегов Вьетнама спас восемь рыбаков, которые трое суток провели в открытом море, дрейфуя на пластиковом баке. После того как рыбаки отдохнули и набрались сил, команда судна попытался расспросить их о произошедшем, но они говорили только на родном языке, поэтому обстоятельства, при которых они оказались в открытом море, неизвестны.

