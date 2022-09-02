Восемь рыбаков трое суток провели на пластиковом баке в море и спаслись

The Mirror: рыбаки трое суток дрейфовали в открытом море, цепляясь за пластиковый бак

Экипаж панамского грузового судна у берегов Вьетнама спас восемь рыбаков, которые трое суток провели в открытом море, дрейфуя на пластиковом баке. Об этом сообщает The Mirror.

Член экипажа грузового судна Нгуйен Чи Тхан первым заметил попавших в беду рыбаков. «Я увидел оранжевый объект в море. Я пригляделся и увидел, что это несколько человек в спасательных жилетах», — рассказал он. Рыбаки цеплялись за большой пластиковый бак и звали на помощь.

Мужчина доложил об увиденном капитану, и экипаж начал спасательную операцию. Судно подплыло к рыбакам, и их подняли на борт при помощи веревки, причем одного из рыбаков пришлось заносить на руках, так как он потерял сознание из-за перелома ноги и сильного кровотечения. После оказания помощи его состояние оценивается как стабильное.

Все спасенные страдали от голода и сильного обезвоживания. После того, как рыбаки отдохнули и набрались сил, команда судна попытался расспросить их о произошедшем, но они говорили только на родном языке, поэтому обстоятельства, при которых они оказались в открытом море, неизвестны.

Капитан корабля сообщил береговой охране о спасении рыбаков и попросил организовать встречу в ближайшем порту и помочь рыбакам вернуться в родную страну — Мьянму. Власти Вьетнама организовали расследование. Они связались с посольством Мьянмы по поводу произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель государства Тонга провел в воде 26 часов после того, как цунами унесло его в открытое море, и выжил. Когда он выбрался на берег, проезжавший мимо водитель подобрал мужчину и помог ему связаться с семьей.

