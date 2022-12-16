Россиянкам назвали способы сохранить прическу под шапкой зимой

Косметолог Екатерина Островская посоветовала россиянкам носить шапки по размеру

Косметолог-эстетист и исполнительный директор бренда по уходу за кожей и волосами LIFECODE Екатерина Островская назвала россиянкам способы сохранить прическу под шапкой зимой. Комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 16 декабря.

По словам специалиста, перепады температур и холодный воздух негативно влияют на состояние волос, провоцируя появление ломкости и сухости. «Если вы отказываетесь от шапки зимой, то подвергаете переохлаждению кожу головы и волосяные луковицы. Кожа, защищаясь от негативного воздействия, усиливает выработку кожного сала, что, в свою очередь, приводит к выпадению волос», — рассказала Островская.

Так, в связи с этим собеседница издания посоветовала присмотреться к головным уборам из натуральных материалов, поскольку синтетические вызывают раздражение кожи головы и перхоть. Кроме того, Островская отметила, что шапку необходимо подбирать по размеру. «Слишком тесные головные уборы во время носки сдавливают голову, нарушают кровообращение и питание луковиц. И, конечно, портят укладку», — пояснила она и порекомендовала всегда снимать шапки, находясь в помещении.

Врач порекомендовала включить в свой ежедневный уход за волосами термозащитные средства и регулярно стирать данный предмет гардероба, потому что на нем скапливаются частицы продуктов для стайлинга и кожного жира. Островская предложила воздержаться от постоянного использования фенов и утюжков.

В октябре стилист Клейтон Хокинс и основатель бренда по уходу за волосами Hours Haircare Мэрилин Космилло перечислили лучшие стрижки на зиму. В список попали плотный боб (прическа, при которой пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими), стрижка шэгги (мягкие слои рваных прядей и челка, создающие эффект беспорядка на голове), которую особенно любила носить американская актриса Фэрра Фосетт в 1970-х годах, и слои средней длины.