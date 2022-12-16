Глава Бурятии допустил гибель экипажа упавшего вертолета Ми-8

Глава Бурятии Цыденов заявил, что на борту потерпевшего крушения Ми-8 было три человека

На борту вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Бурятии, находились три человека, они могли погибнуть. Об этом заявил глава российского региона Алексей Цыденов в Telegram-канале.

По его словам, на борту воздушного судна не было пассажиров — там находился только экипаж в составе трех человек. Вертолет загорелся.

«Тушение производится силами аэропорта и МЧС по республике Бурятия. Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли. Задействованы все службы», — написал Цыденов.

О крушении российского вертолета в Улан-Удэ стало известно днем в пятницу, 16 декабря. Ми-8 направлялся из аэропорта Восточный на аэродром Байкал, после крушения он загорелся.