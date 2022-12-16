В российском городе разбился вертолет

«112»: в Улан-Удэ разбился вертолет Ми-8

В Улан-Удэ в Республике Бурятия разбился вертолет Ми-8, по предварительным данным, находившиеся на борту воздушного судна три человека погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Вертолет направлялся из аэропорта «Восточный» на аэродром «Байкал». После крушения в российском городе воздушное судно загорелось.

К месту уже выехали сотрудники экстренных служб и медики. Позже собеседник ТАСС подтвердил, что в результате ЧП погибли три человека.

«Ми-8 упал при посадке в аэропорту "Байкал" и загорелся. На борту был экипаж из трех человек», — уточнил он.

По данным Telegram-канала Babr Mash, воздушное судно пробыло в воздухе 47 минут, прежде чем упасть — Ми-8 загорелся при посадке на рулежной дорожке.

В ноябре сообщалось, что в Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. Пожара на земле после крушения не последовало, жертв удалось избежать.