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11:21, 16 декабря 2022Россия

В российском городе разбился вертолет

«112»: в Улан-Удэ разбился вертолет Ми-8
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Улан-Удэ в Республике Бурятия разбился вертолет Ми-8, по предварительным данным, находившиеся на борту воздушного судна три человека погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Вертолет направлялся из аэропорта «Восточный» на аэродром «Байкал». После крушения в российском городе воздушное судно загорелось.

К месту уже выехали сотрудники экстренных служб и медики. Позже собеседник ТАСС подтвердил, что в результате ЧП погибли три человека.

«Ми-8 упал при посадке в аэропорту "Байкал" и загорелся. На борту был экипаж из трех человек», — уточнил он.

По данным Telegram-канала Babr Mash, воздушное судно пробыло в воздухе 47 минут, прежде чем упасть — Ми-8 загорелся при посадке на рулежной дорожке.

В ноябре сообщалось, что в Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. Пожара на земле после крушения не последовало, жертв удалось избежать.

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Анна Щербакова
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