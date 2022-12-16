Пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей стал мемом в сети

Объемный пуховик модели Кендалл Дженнер бренда Loewe прозвали самым уродливым в мире

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась снимком в новом пуховике и стала мемом в сети. Соответствующие кадры и комментарии опубликованы в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда реалити-шоу опубликовала фотографию, на которой позирует на фоне заснеженного леса в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe за 7750 долларов (500 тысяч рублей). Свой образ она дополнила синими джинсами и шляпой из искусственного меха марки Emma Brewin стоимостью 615 долларов (39,8 тысячи рублей).

Подписчики не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку за полмиллиона рублей самой уродливой в мире. «Пуховик вызывает у меня отвращение», «Такое ощущение, что под ним не хрупкая модель, а огромный бодибилдер», «Самый уродливый в мире пуховик», «Выглядит как корзина с мячами», «Отстой», — высказывались фанаты.

В ноябре Дженнер появилась на публике в откровенном наряде. Она посетила гала-концерт Art + Film Gala LACMA в платье французско-турецкого бренда Burc Akyol, юбка которого выполнена из блестящего металлизированного материала. При этом прозрачная ткань верха оголяла грудь Дженнер.