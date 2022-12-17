В Госдуме призвали прекратить торговлю с Западом

Депутат Госдумы Лисовский призвал прекратить российские поставки в недружественные страны

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил, что все российские поставки в недружественные страны необходимо запретить. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

Лисовский согласился с утверждением, что «с негодяями надо воевать по-настоящему», и призвал прекратить торговлю с Западом. «Но у Минфина и ЦБ, соответственно, у них такие ощущения, что с врагами можно торговать», — отметил он.

Депутат добавил, что Москве выгодно экспортировать удобрения недружественным странам. В частности, Китай покупает ограниченный объем ресурса. Если страны заметили отсутствие альтернативы у Москвы, то они «начинают душить по цене», поэтому требуется еще какой-то рынок. По словам парламентария, Африка «не особо платежеспособна», поэтому он призвал не строить иллюзии по этому вопросу.

«У нас удобрений хватает. Мы же экспортировали практически 80 процентов производства. У нас на внутренний рынок, для Китая и для Европы хватит», — заключил Лисовский.

Ранее в МИД рассказали о прогрессе в экспорте российского продовольствия. Замглавы российского ведомства Сергей Вершинин подчеркнул, что первый корабль в сторону Малави уже пошел.