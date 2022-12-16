В МИД рассказали о прогрессе в экспорте российского продовольствия

В МИД РФ заявили о подвижках в экспорте российского продовольствия в нуждающиеся страны

Наметился прогресс в экспорте российского продовольствия в нуждающиеся страны, сообщили в МИД России, пишет ТАСС.

16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не станет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Он заверил, что договоренность генерального секретаря Антониу Гутерриша с Россией будет также соблюдаться Европейским союзом.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило об усилении негативных тенденций с продовольствием на фоне антироссийских санкций. Дипломаты упрекнули США в игнорировании того факта, что большая часть судов разгружается в европейских государствах, а не в действительно нуждающихся, например, в Йемене, Кении и Ливане.

В сентябре постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что санкции США и Евросоюза создают преграды российскому экспорту продовольствия и удобрений. В частности, из-за ограничений появляются проблемы со страхованием перевозок, указал он.