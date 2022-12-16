В ЕС отказались препятствовать экспорту российского зерна и удобрений

Канцлер ФРГ Шольц: ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе саммита заявил, что ЕС не станет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Его слова приводит ТАСС.

Комментируя заключение соглашения об экспорте зерна и удобрений с Украины через Черное море, он отметил, что гораздо лучше перевозить большие объемы морским путем. В связи с этим российское сырье также может экспортироваться, пояснил глава правительства ФРГ.

Шольц заверил, что договоренность генерального секретаря Антониу Гутерриша с Россией будет также соблюдаться Европейским союзом.

Ранее сообщалось, что между странами ЕС возникли споры по вопросу введения девятого пакета санкций против России. В частности, Германия, Франция и Нидерланды потребовали внести коррективы, связанные с поставками российских удобрений и продовольствия развивающимся странам. В текущем варианте санкции ЕС юридически усложняют этот процесс.

