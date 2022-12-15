Стало известно о спорах в ЕС из-за антироссийских санкций

Zeit: между странами ЕС продолжаются споры по новому пакету санкций против России

На саммите Европейского союза (ЕС), который пройдет 15 декабря в Брюсселе, продолжаются споры между странами по вопросу введения нового пакета санкций против России. Об этом стало известно газете Zeit.

По информации издания, на фоне разногласий между государствами-членами ЕС сохраняется возможность блокирования дальнейших решений по теме введения новых антироссийских рестрикций. Отмечается, что на саммите будет рассмотрено новое компромиссное предложение по ограничениям против Москвы.

В частности, Германия, Франция и Нидерланды потребовали внести коррективы в десятый пакет санкций, связанные с поставками российских удобрений и продовольствия развивающимся странам. Zeit пишет, что в текущем варианте санкции ЕС юридически усложняют этот процесс.

Ранее сообщалось, что Венгрия попросила Евросоюз исключить некоторых граждан России из списка санкций. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Будапешт не скрывает, что считает включение новых официальных лиц России в готовящийся девятый пакет санкций «серьезным риском».