Европейская страна попросила исключить нескольких россиян из санкционных списков

Bloomberg: Венгрия попросила Евросоюз исключить ряд граждан России из списка санкций

Венгрия попросила Евросоюз исключить некоторых граждан России из списка санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

По словам главы венгерского МИД, Будапешт не скрывает, что считает включение новых официальных лиц России в готовящийся девятый пакет санкций «серьезным риском».

По его данным, в новый пакет санкций, попадут 141 человек и 47 организаций. Сийярто указал, что такой шаг может «перекрыть каналы для коммуникаций с Москвой».

Ранее стало известно, что главы МИД стран Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.