Главы МИД стран ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС.

Согласно документу, пакет был отправлен на повторное рассмотрение. Тема новых антироссийских ограничений будет обсуждаться на заседании Комитета, которое пройдет 12 декабря в 18:00 (20:00 по Москве).

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель рассказал о разногласиях между государствами объединения по согласованию новых санкций против России. По его словам, странам сложно договориться, так как существуют разные взгляды на антироссийские ограничения.