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14:56, 12 декабря 2022Мир

Главы МИД стран ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС.

Согласно документу, пакет был отправлен на повторное рассмотрение. Тема новых антироссийских ограничений будет обсуждаться на заседании Комитета, которое пройдет 12 декабря в 18:00 (20:00 по Москве).

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель рассказал о разногласиях между государствами объединения по согласованию новых санкций против России. По его словам, странам сложно договориться, так как существуют разные взгляды на антироссийские ограничения.

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Виктория Кондратьева
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