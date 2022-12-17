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02:22, 17 декабря 2022Россия

В Госдуме раскритиковали позицию США по Крыму

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что позиция США о возможности ударов по Крыму им аукнется
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, что Украина имеет проводить военные операции в Крыму. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Шеремет раскритиковал позицию США о возможности ударов по Крыму, назвав ее «циничной» и «враждебной». Он подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на ее территории, поэтому точка зрения США им «сильно аукнется». В частности, Москва намерена пресекать все попытки провокаций в отношении Крыма.

«Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора», — заявил он.

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Парламентарий добавил, что своими словами Кирби практически позволил Украине посягнуть на территориальную целостность России. Он также призвал объявить американского чиновника в розыска и персоной нон-грата.

«Его заявление — это вызов для России по защите ее территорий. Он посмел оскорбить нашу страну. Если бы это было возможно, я бросил бы ему в лицо перчатку и вызвал на дуэль, чтобы поставить на место этого зарвавшегося провокатора», — заключил Шеремет.

16 декабря Кирби заявил, что США признают право Украины проводить военные операции в Крыму. «Крым — это Украина», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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