В Госдуме раскритиковали позицию США по Крыму

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что позиция США о возможности ударов по Крыму им аукнется

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, что Украина имеет проводить военные операции в Крыму. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Шеремет раскритиковал позицию США о возможности ударов по Крыму, назвав ее «циничной» и «враждебной». Он подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на ее территории, поэтому точка зрения США им «сильно аукнется». В частности, Москва намерена пресекать все попытки провокаций в отношении Крыма.

«Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора», — заявил он.

Парламентарий добавил, что своими словами Кирби практически позволил Украине посягнуть на территориальную целостность России. Он также призвал объявить американского чиновника в розыска и персоной нон-грата.

«Его заявление — это вызов для России по защите ее территорий. Он посмел оскорбить нашу страну. Если бы это было возможно, я бросил бы ему в лицо перчатку и вызвал на дуэль, чтобы поставить на место этого зарвавшегося провокатора», — заключил Шеремет.

16 декабря Кирби заявил, что США признают право Украины проводить военные операции в Крыму. «Крым — это Украина», — подчеркнул он.