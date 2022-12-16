Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 16 декабря 2022Мир

США признали право Украины на военные операции в Крыму

Джон Кирби заявил, что США признают право Украины проводить военные операции в Крыму
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Aleksandr Lyskin / Globallookpress.com

Власти США признают право Украины проводить военные операции в Крыму, так как считают полуостров украинской территорией. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, его слова передает РИА Новости.

«Крым — это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — высказался Кирби. Он также отказался комментировать заявления NBC о том, что власти США видят возможности Киева отвоевать Крым.

Ранее стало известно, что дроны, которые были задействованы украинскими военными при атаках на Крым и другие регионы России, проходили испытания на территории США и Польши. Установка боезаряда и непосредственно сам запуск БПЛА производились из районов под Одессой и Кривым Рогом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал российским регионом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку
Еврокомиссия одобрила национализацию одной из крупнейших энергокомпаний Германии
В США назвали условие для отказа от поддержки Украины
Венгрия поддержала вступление Украины в ЕС
Москвичи отвернулись от одного вида недвижимости
Опытный пилот объяснил запрет на использование ноутбуков на борту самолета
В России предложили отменить наказание за программное обеспечение без лицензии
Венгрия заморозила российские активы почти на миллиард евро
Полная блогерша снялась в откровенном наряде и удивила подписчиков
Бойцы «Отважных» показали на видео уничтожение украинской техники в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.