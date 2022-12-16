США признали право Украины на военные операции в Крыму

Джон Кирби заявил, что США признают право Украины проводить военные операции в Крыму

Власти США признают право Украины проводить военные операции в Крыму, так как считают полуостров украинской территорией. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, его слова передает РИА Новости.

«Крым — это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — высказался Кирби. Он также отказался комментировать заявления NBC о том, что власти США видят возможности Киева отвоевать Крым.

Ранее стало известно, что дроны, которые были задействованы украинскими военными при атаках на Крым и другие регионы России, проходили испытания на территории США и Польши. Установка боезаряда и непосредственно сам запуск БПЛА производились из районов под Одессой и Кривым Рогом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал российским регионом.