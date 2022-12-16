Стало известно об испытаниях атаковавших Крым дронов в США и Польше

РИА Новости: атаковавшие Крым дроны ВСУ проходили испытания в Польше и в штате Аризона

Дроны, которые были задействованы украинскими военными при атаках на Крым и другие регионы России, проходили испытания на территории США и Польши. Об этом стало известно РИА Новости от источников в компетентных российских органах.

По данным собеседников агентства, беспилотники были изготовлены американской компанией SpektreWorks и проверены в американском штате Аризона на базе аэропорта города Скоттсдейл.

«Позднее на территории Польши в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, были произведены окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА», — уточнили источники.

Установка боезаряда и полетного задания, а также непосредственно сам запуск БПЛА производились из районов под Одессой и Кривым Рогом.

Уточняется, что соответствующие данные были получены специалистами в ходе анализа электронных компонентов перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались при атаке на российские объекты.

5 декабря российские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотники ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Атаке подверглись аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе. Погибли трое военных, еще четверо военнослужащих получили ранения.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Министерстве обороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство также обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом.