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12:32, 17 декабря 2022Моя страна

В Чечне в 2023 году реализуют 26 проектов в сфере туризма

Чечня реализует к началу турсезона 2023 года 26 новых проектов в сфере туризма

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Власти Чечни к началу турсезона 2023 года реализуют более 20 проектов в рамках грантовой поддержки Ростуризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по туризму региона Муслима Байтазиева.

«Благодаря поддержке [Ростуризма] появятся 26 новых проектов в сфере туризма — это прокаты, глэмпинги, маршруты, путеводители. С началом туристического сезона следующего года эти проекты откроют для туристов разнообразные направления», — заявил чиновник.

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Байтазиев отметил, что руководство республики активно работает над созданием круглогодичного туризма в Чечне. Пробелы планируют устранить возведением курорта «Ведучи», который закроет брешь в 2,5 месяца.

Отмечается, что регион в 2021 году привлек более 240 тысяч туристов, что на 74 процента больше, чем за предыдущий год, и на 9,5 процента больше, чем в 2019 году.

Ранее в Чечне восстановили лес на площади почти 700 гектаров. Лесовосстановительные работы проводились с начала года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

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Валентина Процкова
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