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18:04, 17 декабря 2022Мир

Десятки стран потребовали от США разъяснений по торговой политике

Минкоммерции КНР: 32 члена ВТО потребовали от США разъяснений по политике госзакупок

Фото: Shutterstock

Более трех десятков стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) направили США свыше двух тысяч запросов с требованием дать разъяснения относительно политики госзакупок. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

«32 члена Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов, касающихся соответствия правилам ВТО недавно представленных США "Закона о снижении инфляции", "Закона о чипах" и связанных с ними мер, а также относительно политики госзакупок США и обобщения национальной безопасности», — говорится в сообщении минкоммерции.

На заседаниях ВТО, которые прошли в Женеве 14 и 16 декабря, выступил постоянный представитель КНР при организации Ли Чэнган, заявив, что США нарушают законы экономики и правила рынка. Это, по его словам, негативно влияет на стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.

Также свою обеспокоенность происходящим выразили представители ЕС, Южной Кореи, Японии, Канады, Новой Зеландии, Бразилии, Южной Африки, Турции и другие члены организации.

Ранее гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала призвала предотвратить раскол мировой торговой системы, поскольку это усилило бы уязвимость государств перед глобальными проблемами. Она отметила, что «фрагментация и разобщение» этой системы были бы экономически дорогостоящими для участников организации.

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Валентина Процкова
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