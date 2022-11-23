В ВТО призвали предотвратить раскол мировой торговой системы

Глава ВТО Оконджо-Ивеала призвала предотвратить раскол мировой торговой системы

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала предотвратить фрагментацию международной торговой системы, так как это усилило бы уязвимость государств перед глобальными проблемами. Ее слова приводит ТАСС.

Оконджо-Ивеала обратила внимание на высказываемую в мире обеспокоенность из-за будущего глобальной торговой системы в свете растущей геополитической напряженности, в том числе из-за отношений между США и Китаем.

Она отметила, что «фрагментация и разобщение» этой системы были бы не только экономически дорогостоящими, но и оставили все страны более уязвимыми перед общими глобальными проблемами, которые представляют сейчас наибольшие угрозы для человеческих жизней и средств к существованию.

Ранее мировой экономике предрекли период «идеального шторма». С таким мнением выступил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его мнению, глобальная экономика встретится с сильными потрясениями, которым сопутствуют изменения климата.