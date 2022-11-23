Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:24, 23 ноября 2022Экономика

В ВТО призвали предотвратить раскол мировой торговой системы

Глава ВТО Оконджо-Ивеала призвала предотвратить раскол мировой торговой системы
Нгози Оконджо-Ивеала

Нгози Оконджо-Ивеала. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала предотвратить фрагментацию международной торговой системы, так как это усилило бы уязвимость государств перед глобальными проблемами. Ее слова приводит ТАСС.

Оконджо-Ивеала обратила внимание на высказываемую в мире обеспокоенность из-за будущего глобальной торговой системы в свете растущей геополитической напряженности, в том числе из-за отношений между США и Китаем.

Она отметила, что «фрагментация и разобщение» этой системы были бы не только экономически дорогостоящими, но и оставили все страны более уязвимыми перед общими глобальными проблемами, которые представляют сейчас наибольшие угрозы для человеческих жизней и средств к существованию.

Ранее мировой экономике предрекли период «идеального шторма». С таким мнением выступил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его мнению, глобальная экономика встретится с сильными потрясениями, которым сопутствуют изменения климата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Севастополе назвали цель атаки беспилотников
В США рассказали о желании Запада помешать Украине вести прямые переговоры с РФ
США обвинили в намерении пожертвовать Украиной для выхода к границам России
В ВТО призвали предотвратить раскол мировой торговой системы
В США рассказали о «протесте» против Зеленского
Посол ответил на вопрос о неформальных переговорах Москвы и Киева
Минфин США дал разъяснения о введении потолка цен на российскую нефть
США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта «Сахалин-2»
Российский посол усомнился в обострении конфликта на Украине
Аналитик спрогнозировал курс доллара до конца года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.