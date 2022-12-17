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05:22, 17 декабря 2022Россия

Врач сравнил ношение маски в общественных местах с использованием презерватива

Терапевт Звонков заявил, что маска предохраняет от гриппа, как презерватив от СПИДа

Фото: Pixabay

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru, говоря об эффективности защиты от гриппа, сравнил ношение маски в общественных местах с использованием презерватива во время полового акта.

«Насчет масок, это как с презервативами рекомендация. Если СПИДа не боитесь, можете не использовать. По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь. А маска — это как презерватив, 100-процентной гарантии нет, но все-таки предохраняет», — заявил специалист.

Он отметил, что человек может потерпеть создаваемой из-за ношения маски дискомфорт ради защиты себя и окружающих.

Ранее заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и коронавирусной инфекцией. При этом он подчеркнул, что такие случаи являются очень редкими.

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Марина Совина
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