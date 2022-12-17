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00:46, 17 декабря 2022Россия

Врач оценил возможность одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

Заслуженный врач России Осипов: человек может одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Фото: Pixabay

Заслуженный врач России Андрей Осипов в беседе с изданием «Подмосковья сегодня» рассказал, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и коронавирусной инфекцией. При этом он подчеркнул, что такие случаи являются очень редкими.

«В моей практике таких случаев не было. Однако, теоретически, после перенесенного коронавируса иммунитет человека сильно ослабевает и не может бороться сразу с двумя вирусами. Поэтому, такая ситуация возможна», — заявил специалист.

Медик отметил, что одновременное заражение двумя серьезными респираторными вирусными инфекциями не влияет на тяжесть протекания болезни, особенно в том случае, если пациент ранее делал прививку от гриппа или COVID-19.

Ранее врач-кардиолог и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп в рамках ОМС. По словам доктора, независимо от того, выявило ли тестирование грипп, коронавирус или другой вирус, медицинские рекомендации для заболевших во всех случаях одинаковы.

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Марина Совина
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