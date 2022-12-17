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05:34, 17 декабря 2022Интернет и СМИ

В ЦРУ назвали TikTok угрозой национальной безопасности США

Директор ЦРУ Бернс назвал приложение TikTok угрозой для национальной безопасности США
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что популярность китайского приложения TikTok в США беспокоит Вашингтон. Об этом он рассказал в интервью телеканалу PBS.

Бернс назвал TikTok угрозой для национальной безопасности США и подчеркнул, что приложение является «причиной для подлинного беспокойства для правительства».

Глава ЦРУ добавил, что разделяет опасения чиновников об опасности TikTok, поскольку он принадлежит китайской компании. Соответственно, правительство КНР имеет право настаивать на получении доступа к информации американских пользователей. Китайские власти не только могут получить доступ к данным, но и контролировать контент в социальной сети.

«Я бы был очень острожным», — подчеркнул Берс в ответ на просьбу дать совет пользователям TikTok.

Ранее американские сенаторы предложили законопроект о запрете TikTok в стране. По их мнению, приложение якобы используется для слежки за американцами.

Марина Совина
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